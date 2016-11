Weghorst bestraft Ajax met gelijkspel

ALKMAAR - Wout Weghorst heeft Ajax zondag bestraft voor de halve snipperdag die de club opnam in de uitwedstrijd bij AZ. De spits van de thuisclub had met twee doelpunten een groot aandeel in het uiteindelijke gelijkspel (2-2).

Weghorst beloonde zijn ploeg voor rust voor een veldoverwicht en betere wedstrijdinstelling. Hij maakte na 78 minuten gelijk op een moment dat Ajax de genadeklap dreigde uit te delen.

Drie dagen na een sterk optreden tegen Celta de Vigo in de Europa League dacht Ajax het bezoek bij AZ op halve kracht tot een goed einde te brengen. Het elftal van trainer Peter Bosz begon slap tegen een tegenstander die wel voor iedere meter knokte. Ajax ontsnapte nog toen Joël Veltman net niet het eigen doel trof maar de paal raakte en Robert Mühren op doelman André Onana stuitte. De superinvaller had zijn trainer John van den Brom de laatste weken kennelijk zo overtuigd dat hij nu vanaf het eerste fluitsignaal als aanvallende middenvelder een kans kreeg.

Een ongelukkig momentje van Veltman in de dertiende minuut stelde Weghorst in staat de score te openen. De verdediger wilde een voorzet blokken maar zag de bal voor de voeten belanden van de spits van AZ, die eenvoudig raak kon schieten. Met de zware uitwedstrijd van donderdag tegen Maccabi Tel Aviv nog in de benen bleef AZ tot aan de slotfase van de eerste helft veel meer energie in de wedstrijd stoppen dan Ajax.

Daarom was het ook een beetje sneu dat AZ al in de tweede minuut van de tweede helft de gelijkmaker moest toestaan. Stijn Wuytens leed slordig balverlies en zag Bertrand Traoré sierlijk profiteren (1-1). Na de fraaie treffer van de huurling van Chelsea was zichtbaar dat de thuisploeg met krachten had gesmeten voor rust. Ajax kreeg steeds meer ruimte en leek de wedstrijd langzaam naar zich toe te trekken.

Doelman Sergio Rochet voorkwam na ruim een uur tot twee keer toe dat Amin Younes scoorde, maar had vervolgens geen antwoord meer op een inzet van dichtbij van Davy Klaassen (1-2). AZ leek de wedstrijd uit handen te geven, maar knokte zich alsnog naar een gelijkspel omdat Alireza Jahanbakhsh in één van de spaarzame aanvallen van de thuisclub na rust de vrijstaande Weghorst vond.