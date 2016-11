Club Brugge pas laat naast Genk

ANP Club Brugge pas laat naast Genk

BRUGGE - Club Brugge is zondag ontsnapt aan een competitienederlaag tegen Racing Genk. Het werd 1-1 in het Jan Breydelstadion, waar de thuisploeg pas vijf minuten voor tijd gelijkmaakte. Jelle Vossen was daarvoor verantwoordelijk. De bij Genk opgegroeide aanvaller liet uit een voorzet van Ricardo van Rijn doelman Marco Bizot kansloos.

Door ANP - 6-11-2016, 16:45 (Update 6-11-2016, 16:45)

Oud-Feyenoorder Thomas Buffel had Genk kort na rust op voorsprong gezet. Bizot kreeg daarna geel wegens tijdrekken, hetzelfde overkwam Stefano Denswil vanwege ruw spel. Ruud Vormer was de derde Nederlander in de basis bij Brugge, dat het 125-jarig bestaan vierde in een uitverkocht stadion. Club Brugge is voorlopig derde met 24 punten, zes minder dan koploper Zulte Waregem.