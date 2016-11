Eerste nederlaag koploper Nice

CAEN - In de Franse competitie heeft koploper Nice zondag de eerste nederlaag van het seizoen moeten incasseren. Het elftal van trainer Lucien Favre ging met 1-0 onderuit bij het laaggeklasseerde SM Caen. De Kroatische aanvaller Ivan Santini tekende kort voor rust uit een strafschop voor het enige doelpunt.

Door ANP - 6-11-2016, 17:09 (Update 6-11-2016, 17:09)

De Italiaanse spits Mario Balotelli, dit seizoen al zes keer trefzeker, kon de eerste nederlaag van Nice in de Ligue 1 niet voorkomen. Met 29 punten uit twaalf wedstrijden blijft Nice wel aan kop, maar de voorsprong op AS Monaco is geslonken tot drie punten. Monaco won zaterdag al met 6-0 van Nancy, vooral dankzij Radamel Falcao en Guido Carrillo. Beide spitsen scoorden twee keer.

Paris Saint-Germain kan de achterstand op Nice ook verkleinen tot drie punten, als de titelverdediger zondagavond wint van Stade Rennes.