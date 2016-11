Bosz hekelt instelling Ajax

AMSTERDAM - Trainer Peter Bosz was zondag totaal niet te spreken over de eerste helft van Ajax bij AZ. ,,Ik ben voor het eerst echt boos geworden in de rust'', bekende hij na het gelijkspel (2-2). ,,Wat we toen lieten zien, dat was echt onwaardig voor Ajax.''

Door ANP - 6-11-2016, 17:29 (Update 6-11-2016, 17:29)

,,AZ deed het goed en keek hoe ver het van de scheidsrechter mocht gaan'', vervolgde Bosz. ,,Maar ik heb daar geen problemen mee. Wel met onze instelling. Ik heb het niet over slidings of over schoppen. Daar hebben wij de spelers niet voor. Maar in de tweede helft lieten we de bal wel snel gaan. En dan zie je dat we AZ onze wil opleggen. Helaas verzuimen we voor de derde keer te scoren en komen zij nog op 2-2. Dat kan gebeuren. Maar ik ben vooral boos over de eerste helft.''