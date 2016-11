Zlatan helpt ManUnited aan broodnodige winst

SWANSEA - Manchester United heeft zondag een broodnodige zege geboekt in de Premier League. De ploeg van de geplaagde coach José Mourinho won het uitduel bij Swansea City met 3-1. Zlatan Ibrahimovic scoorde twee keer op aangeven van Wayne Rooney. De eerste goal van de Zweed was meteen een bijzondere, namelijk de 25.000e in de Premier League.

Door ANP - 6-11-2016, 18:12 (Update 6-11-2016, 18:12)

Manchester United, dat speelde zonder Daley Blind en Memphis Depay, opende na een kwartier de score via de duurste aankoop ooit, de Fransman Paul Pogba. Daarna was het twee keer Ibrahimovic, die tot nog toe weinig scoorde in zijn eerste jaar bij de Engelse topclub, maar zijn seizoensproductie nu opvoerde naar zes.

In de tweede helft deed Swansea iets terug via Mike van der Hoorn. De verdediger werkte een vrije trap van Gylfi Sigurdsson achter doelman David de Gea. Manchester steeg dankzij de drie punten naar de zesde plaats. Mourinho bekeek het duel overigens vanaf de tribune; de Portugees zat een schorsing uit.