ANP Hekkensluiter klopt koploper Feyenoord

DEVENTER - Uitgerekend bij de ploeg die onderaan stond, heeft Feyenoord zondag de eerste nederlaag van dit seizoen in de eredivisie moeten incasseren. Go Ahead Eagles versloeg de koploper uit Rotterdam zondag met 1-0, dankzij een doelpunt van Jarchinio Antonia. Feyenoord, dat na negen overwinningen op rij de afgelopen weken al gelijkspeelde tegen Ajax en sc Heerenveen, behoudt wel de eerste plaats op de ranglijst.

Door ANP - 6-11-2016, 18:42 (Update 6-11-2016, 18:46)

In de wetenschap dat de concurrenten Ajax en PSV punten hadden laten liggen, hoopte Feyenoord in de Adelaarshorst de voorsprong aan kop van de ranglijst uit te bouwen. De Rotterdamse ploeg speelde echter zonder overtuiging. Het gemis van de aanjagers Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena op het middenveld deed zich voelen. Marko Vejinovic en Renato Tapia konden hun stempel niet op het spel drukken, waardoor Feyenoord stroef draaide in Deventer waar de amateurs van Jodan Boys onlangs nog wonnen van Go Ahead.

Naast El Ahmadi en Vilhena ontbrak ook de geblesseerde doelman Brad Jones. De Zweed Pär Hansson maakte daardoor zijn eredivisiedebuut onder de lat. Hansson zag hoe Darren Maatsen namens de fel spelende Eagles na een kwartier een waarschuwingsschot loste. De knal van Maatsen vloog rakelings over het doel. In de dertigste minuut was het wel raak, na geklungel van Jan-Arie van der Heijden. De verdediger van Feyenoord verspeelde de bal aan Maatsen, die voor het doel de vrije Antonia vond: 1-0.

Nijhuis

Van der Heijden leek zijn fout een paar minuten later te herstellen toen hij een indraaiende voorzet van Steven Berghuis achter keeper Theo Zwarthoed kopte, maar scheidsrechter Bas Nijhuis keurde dat doelpunt af. Volgens de arbitrage had Berghuis de bal bij de aanname met zijn hand beroerd.

Met Jens Toornstra na rust voor de tegenvallende Tapia ging Feyenoord op jacht naar de gelijkmaker. Veel kansen leverde dat echter niet op. Van Bronckhorst bracht in het laatste half uur ook Eljero Elia en Michiel Kramer in, maar de grootste kans was aan de andere kant voor Antonia. Hij ging alleen op Hansson af, maar de Zweed hield Feyenoord in de race. Ook in de vijf minuten blessuretijd wisten de Rotterdammers de gelijkmaker echter niet af te dwingen.