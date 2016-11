Leicester City zakt verder weg

LEICESTER - Leicester City heeft zaterdag al de vijfde nederlaag in de Engelse competitie geleden. De regerend kampioen ging in eigen stadion onderuit tegen West Bromwich Albion, dat Leicester daardoor op de ranglijst voorbij ging. Leicester City is met twaalf punten uit elf wedstrijden gezakt naar de veertiende plaats op de ranglijst.

Door ANP - 6-11-2016, 19:36 (Update 6-11-2016, 19:36)

James Morrison zette West Bromwich in de 52e minuut op voorsprong. Islam Slimani maakte niet veel later gelijk. De winnende treffer kwam in de 72e minuut op naam van Matt Phillips, die bij de eerste treffer de assist had gegeven.

In de Champions League doet Leicester City het aanzienlijk beter. Het team van trainer Claudio Ranieri heeft na vier speelronden tien punten en is al bijna zeker van een plaats in de achtste finales.