Geblesseerde Kongolo onzeker voor Oranje

DEVENTER - De kans is klein dat Terence Kongolo zich maandag bij bondscoach Danny Blind meldt voor de interlands van Oranje tegen België en Luxemburg. De linksback van Feyenoord liep zondag in de verloren competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-0) een hamstringblessure op. Kongolo greep in de slotfase naar de achterkant van zijn bovenbeen na een sprintduel met Henrik Ojamaa.

Door ANP - 6-11-2016, 20:03 (Update 6-11-2016, 20:03)

De verdediger, die de aanvoerdersband droeg nadat Dirk Kuijt was gewisseld, bleef een tijdje aan de zijkant van het veld liggen. Kongolo strompelde met behulp van de fysiotherapeut naar de kleedkamer. Omdat trainer Giovanni van Bronckhorst al drie keer had gewisseld, moest Feyenoord de laatste minuten met tien man spelen.

Blind heeft met Kongolo, Daley Blind en debutant Marvin Zeegelaar drie spelers opgeroepen die links achterin kunnen spelen. De Feyenoorder liep begin dit jaar een fikse hamstringblessure op, die hem zo'n zes weken aan de kant hield.