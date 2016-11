Boateng moet een week rust nemen

MÜNCHEN - Jérôme Boateng mag een week lang niet trainen. De verdediger van Bayern München heeft vocht in een knie en moet rust nemen. Boateng had zich al afgemeld voor de komende interlands van Duitsland tegen San Marino (vrijdag, WK-kwalificatie) en Italië (volgende week dinsdag, vriendschappelijk).

Door ANP - 7-11-2016, 16:59 (Update 7-11-2016, 16:59)

De 28-jarige Boateng wordt de komende week intensief behandeld en zal een individueel programma afwerken, aldus Bayern. De international liep de blessure zaterdag op in de slotfase van de thuiswedstrijd van Bayern München tegen Hoffenheim (1-1).

Duitsland is met negen punten uit drie wedstrijden koploper in groep C van de WK-kwalificatie van de Europese landen. San Marino is puntloos.