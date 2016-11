Legia Warschau zonder fans naar Dortmund

WARSCHAU - Legia Warschau organiseert geen reis voor zijn fans om mee te gaan naar Dortmund, waar op 22 november de ontmoeting in de Champions League tegen Borussia plaatsvindt. De club vreest dat de Poolse aanhang zich in de Duitse stad opnieuw gaat misdragen.

In de thuiswedstrijd in de Poolse hoofdstad, door de Duitsers met 6-0 gewonnen, ging het al helemaal mis. Poolse hooligans probeerden het vak met de bezoekende supporters te bestormen. De UEFA greep daarop hard in. Tegen Real Madrid (3-3) moest Legia vorige week zonder publiek spelen. Bovendien kreeg de club een boete van 80.000 euro.