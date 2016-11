Oranje traint met negen spelers

NOORDWIJK - Met een bescheiden groep van negen spelers heeft het Nederlands elftal maandag de eerste training afgewerkt in de aanloop naar de interlands tegen België en Luxemburg. Bondscoach Danny Blind stapte rond 18 uur met de keepers Maarten Stekelenburg, Jasper Cillessen en Michel Vorm en zes veldspelers het veld van Quick Boys in Katwijk op. De overige internationals die zijn opgeroepen, gingen in de buurt van het spelershotel in Noordwijk de sportschool in.

Door ANP - 7-11-2016, 18:28 (Update 7-11-2016, 18:28)

In Katwijk trainden Wesley Sneijder, Daley Blind, Memphis Depay, Vincent Janssen, Tonny Vilhena en Georginio Wijnaldum voor een handjevol publiek. Sneijder, die vrijdag al in actie kwam met Galatasaray, staat voor zijn 125e interland in Oranje. Blind en Depay kwamen zondag niet in actie bij Manchester United, Janssen en Wijnaldum waren invallers bij respectievelijk Tottenham Hotspur en Liverpool.