ANP Janmaat moet Oranje afzeggen vanwege schouder

NOORDWIJK - Daryl Janmaat heeft zondag tijdens de uitwedstrijd van Watford tegen Liverpool toch weer last gekregen van zijn schouder. De rechterverdediger moest daardoor Danny Blind maandag melden dat hij niet fit genoeg is voor de komende twee wedstrijden van Oranje tegen België (vriendschappelijk) en Luxemburg (WK-kwalificatie). De bondscoach wilde de rechterverdediger oproepen als vervanger van Rick Karsdorp, die zondag liesklachten overhield aan het duel van Feyenoord bij Go Ahead Eagles.

Door ANP - 7-11-2016, 19:26 (Update 7-11-2016, 19:26)

Het management van Janmaat meldt maandag op Twitter dat hij een terugslag heeft gehad. De international liep de blessure in september op tegen Manchester United. Zondag stond hij voor het eerst in bijna twee maanden weer in de basis. Janmaat maakte in de met 6-1 verloren wedstrijd het enige doelpunt van Watford, maar kreeg wel weer last van zijn schouder.

Blind riep maandag PSV'er Joshua Brenet op als vervanger van Karsdorp. Voor de 22-jarige verdediger betekent dit zijn debuut in de Oranjeselectie.