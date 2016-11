Na De Boer ook directeur Bolingbroke weg

MILAAN - Michael Bolingbroke is maandag opgestapt als algemeen directeur van Internazionale. Het besluit van de Engelsman volgt een kleine week na het ontslag van Frank de Boer. Bolingbroke bleef de Nederlandse trainer tot het einde toe steunen, en zijn vertrek komt niet als een verrassing.

Door ANP - 7-11-2016, 20:03 (Update 7-11-2016, 20:03)

Jun Liu, de vice-president van de Suning Sports Group, is de opvolger van Bolingbroke. De Chinees maakte al deel uit van de raad van commissarissen van de Italiaanse voetbalclub. Het Chinese bedrijf Suning nam in juni een meerderheidsbelang in Inter en kocht 68,55 procent van de aandelen.

Inter wil uiterlijk dinsdag de opvolger van De Boer presenteren. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dat Stefano Pioli. De 51-jarige coach werd in april ontslagen bij Lazio Roma. Jeugdtrainer Stefano Vecchi zat donderdag en zondag, in de wedstrijden van Inter tegen Southampton (2-1 verlies) en Crotone (3-0 winst), op de trainersbank.