België traint zonder Dembélé en Fellaini

BRUSSEL - Mousa Dembélé en Marouane Fellaini hebben maandag de eerste training van het Belgische voetbalelftal ter voorbereiding op de oefeninterland van woensdag tegen Oranje overgeslagen. Beide spelers, die uitkomen in de Engelse Premier League, bleven binnen omdat ze nog niet helemaal fit zijn.

Door ANP - 7-11-2016, 21:13 (Update 7-11-2016, 21:13)

,,Marouane heeft in zijn wedstrijd van zondag een lichte kuitblessure opgelopen en Mousa heeft nog een beetje spierpijn door de intensiteit van zijn wedstrijd zondag. Van beide spelers zal ik dinsdag weten of ze beschikbaar zijn'', zei bondscoach Roberto Martinez.

Vincent Kompany deed wel de volledige training mee. De centrale verdediger van Manchester City speelde, door meerdere blessures, in oktober 2015 voor het laatst een interland. De internationals van België die zondag nog in actie kwamen voor hun club, deden alleen mee aan de warming-up. De andere spelers werkten daarna een korte training af.

Sterker en fitter

Martinez ging na de training in op het passeren van middenvelder Radja Nainggolan, op het EK in Frankrijk onder de vorige bondscoach Marc Wilmots nog basisspeler. ,,Ik ben tevreden over mijn spelers op die positie in de vorige wedstrijden en wil hen dus nu de voorkeur geven", legde Martinez uit. ,,Radja zal geduld moeten hebben, zich sterker en fitter moeten tonen en hard moeten werken om terug bij de selectie te komen.''

Nederland en België treffen elkaar woensdag om 20.45 uur in de Amsterdam ArenA. ,,Nederland kent even een moeilijkere periode, maar ze hebben nog steeds enkele individuele toppers. Soms is een generatie gewoon even minder sterk, maar ik verwacht woensdag een sterke tegenstander. Ik verwacht Nederland trouwens ook snel weer aan de internationale top'', keek Martinez vooruit.