Deense bondscoach: Dolberg gaat spelen

ANP Deense bondscoach: Dolberg gaat spelen

KOPENHAGEN - Kasper Dolberg krijgt bij zijn eerste uitverkiezing voor de Deense voetbalselectie direct speelminuten. Bondscoach Age Hareide zei dat maandag tegen Tispbladet. ,,Misschien is het een beetje vroeg om de druk op een jonge jongen zo groot te maken. Maar hij krijgt speeltijd'', aldus Hareide. ,,Het zal echter niet vanaf het begin zijn.''

Door ANP - 7-11-2016, 22:28 (Update 7-11-2016, 22:28)

De negentienjarige Dolberg is dit seizoen doorgebroken bij Ajax en werd daardoor vorige week opgeroepen voor de Deense nationale ploeg, die slecht is begonnen aan de kwalificatiereeks voor het wereldkampioenschap voetbal van 2018. Vrijdag staat de wedstrijd tegen Kazachstan op het programma. Dinsdag is vervolgens het oefenduel met Tsjechië.

Denemarken haalde uit de eerste drie wedstrijden drie punten en moet in de achtervolging op Montenegro en Polen, die allebei op zeven punten staan in groep E van het Europese kwalificatietoernooi.