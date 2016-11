Marketingbaas tijdelijk trainer Ingolstadt

ANP Marketingbaas tijdelijk trainer Ingolstadt

INGOLSTADT - De ploeterende Duitse voetbalclub FC Ingolstadt 04 heeft een tijdelijk hoofdtrainer aangesteld als vervanger van de zondag ontslagen coach Markus Kauczinksi. Het is Michael Henke, werkzaam bij de club als hoofd marketing.

Door ANP - 8-11-2016, 11:09 (Update 8-11-2016, 11:09)

De nummer zeventien van de Bundesliga benadrukte dinsdag in een bericht op de website dat de 59-jarige Henke tussenpaus is. ,,We zijn op zoek naar een geschikte hoofdtrainer die we van buiten willen halen. Henke is een optimale tijdelijke oplossing, omdat hij het team en de club goed kent'', aldus sportdirecteur Harald Gärtner.

Henke was tot het einde van vorig seizoen assistent-trainer van FC Ingolstadt 04.