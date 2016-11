Blind wil punten scoren tegen België

ANP Blind wil punten scoren tegen België

AMSTERDAM - Voor bondscoach Danny Blind heeft de oefeninterland van het Nederlands elftal woensdag tegen België grote waarde. Blind gebruikt de confrontatie met de 'Rode Duivels' niet alleen als voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd zaterdag tegen Luxemburg, maar hij wil ook punten scoren voor de wereldranglijst. ,,Dat vind ik nog belangrijker dan het prestige dat bij dit duel komt kijken'', zei de bondscoach dinsdag na de training in de Amsterdam ArenA.

Door ANP - 8-11-2016, 14:50 (Update 8-11-2016, 14:50)

Nederland neemt op de wereldranglijst momenteel de twintigste plaats in. Winst op België, dat vierde staat, zou Oranje kostbare punten opleveren. Blind wil zo hoog mogelijk komen, omdat de plek op de FIFA-ranglijst bepalend is bij de loting voor bijvoorbeeld het WK of de play-offs. Hoe hoger de ranking, hoe groter de kans op een 'zwakkere' tegenstander.

,,Vriendschappelijke potjes bestaan niet meer en dit is bovendien een speciale, tegen België'', zei Blind. ,,Maar belangrijker nog vind ik het feit dat het resultaat gekoppeld is aan de ranking, die eventueel bij de play-offs om de hoek komt kijken.''