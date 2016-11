Manchester blijft bij 3100 kaarten Feyenoord

ANP Manchester blijft bij 3100 kaarten Feyenoord

ROTTERDAM - Feyenoord krijgt voor de uitwedstrijd tegen Manchester United in de Europa League definitief niet meer kaarten dan 3100. De leiding van de Rotterdamse club deed een laatste poging om meer tickets voor de aanhang te krijgen, maar Manchester ging daar niet in mee.

Door ANP - 8-11-2016, 16:00 (Update 8-11-2016, 16:00)

Feyenoord denkt dat er over ruim twee weken veel meer fans dan 3100 naar Engeland gaan. De autoriteiten in Manchester zijn niet van plan een fanzone in te richten. Feyenoord roept daarom dinsdag de supporters die geen ticket hebben op om thuis te blijven.

Supporters die via Feyenoord een kaart hebben gereserveerd, kunnen die kaart pas in Engeland omwisselen. Feyenoord wilde het omwisselen in Nederland laten plaatsvinden, zoals ook rondom de uitwedstrijden tegen Fenerbahçe en Zorja Loegansk is gebeurd. Zowel Manchester United als de politie in Manchester wil dat dat in Manchester gebeurt. Om die reden heeft Manchester United tot dusverre geen kaarten naar Feyenoord gestuurd.