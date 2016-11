Albanië tegen Israël verplaatst

TIRANA - De wedstrijd tussen Albanië en Israël in de WK-kwalificatie is zaterdag verplaatst van Shkodra naar het 120 kilometer verder op gelegen Elbasan. Een woordvoerder van de Albanese voetbalbond wilde dinsdag niet vertellen waarom er voor een andere speelstad is gekozen.

Door ANP - 8-11-2016, 16:34 (Update 8-11-2016, 16:34)

Volgens Albanese media had de nationale inlichtingendienst informatie over een vermeende aanval op de nationale ploeg van Israël.