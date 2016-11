Kane: fit genoeg om te spelen tegen Schotland

LONDEN - Harry Kane maakte afgelopen weekeinde na zeven weken afwezigheid zijn rentree bij Tottenham Hotspur. De spits zit direct weer bij de Engelse nationale ploeg, en als het aan de aanvaller zelf ligt gaat hij vrijdag spelen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland. ,,Ik voelde me goed en scherp'', aldus Kane, die zeventig minuten meedeed tegen Arsenal (1-1) en een strafschop benutte.

Door ANP - 8-11-2016, 17:16 (Update 8-11-2016, 17:16)

Interim-bondscoach Gareth Southgate gaf maandag al aan dat de medische staf van Engeland zorgvuldig zou kijken naar de fitheid van Kane. Theo Walcott, Marcus Rashford, Daniel Sturridge en Jamie Vardy zijn de andere aanvallers in de selectie van Engeland. ,,We hebben voldoende aanvallende kwaliteiten om de wedstrijd te winnen'', aldus Kane.

Engeland en Schotland staan vrijdag voor het eerst sinds 1999 tegenover elkaar in een wedstrijd die ergens om gaat. Beide landen troffen elkaar toen in de play-offs voor het EK van 2000. Sindsdien ontmoetten de landen elkaar alleen in vriendschappelijke wedstrijden.