ANP Santa Cruz stopt als international

ASUNCION - Roque Santa Cruz stelt zich na de komende interlandperiode niet meer beschikbaar voor de Paraguayaanse voetbalploeg. De 35-jarige aanvaller, die met zijn land deelnam aan drie wereldkampioenschappen, liet dinsdag weten dat hij stopt.

Door ANP - 8-11-2016, 18:01 (Update 8-11-2016, 18:01)

De oud-speler van onder meer Bayern München, Manchester City, Blackburn Rovers en Real Betis, maakt deel uit van de selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden van donderdag tegen Peru en volgende week dinsdag tegen Bolivia.

,,Ik wil graag stoppen op een moment dat ik me nog goed genoeg voel. Ook al is het een moeilijke beslissing'', aldus Santa Cruz, die in 111 interlands 32 keer scoorde. ,,Ik wil me vanaf nu graag concentreren op de wedstrijden bij mijn club Olimpia.''

Paraguay, dat twee jaar geleden ontbrak bij het WK in Brazilië, staat op dit moment op de zevende plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule. De eerste vier landen kwalificeren zich rechtstreeks.