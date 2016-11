Chili mist geblesseerde Sanchez

ANP Chili mist geblesseerde Sanchez

SANTIAGO - Chili kan donderdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Colombia niet beschikken over Alexis Sanchez. De aanvaller van Arsenal heeft tijdens de training van de nationale ploeg een spierblessure opgelopen. De 27-jarige Sanchez blijft wel bij de selectie. De medische staf hoopt dat hij fit genoeg is voor de volgende kwalificatiewedstrijd, dinsdag tegen Uruguay.

Door ANP - 8-11-2016, 20:55 (Update 8-11-2016, 20:55)

Sanchez is een belangrijke kracht voor Chili, dat na tien van de achttien wedstrijden op de vijfde plaats staat in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep. De nummers één tot en met vier kwalificeren zich rechtstreeks voor het WK van 2018 in Rusland.

Bij Arsenal maakte Sanchez dit seizoen al acht doelpunten. De volgende competitiewedstrijd van de Londenaren is zaterdag 19 november tegen Manchester United.