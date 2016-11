Oranje meet zich met België

AMSTERDAM - Het Nederlands elftal gaat zich woensdag meten met België. De oefeninterland in de Amsterdam ArenA dient voor Oranje als voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd vier dagen later in en tegen Luxemburg. Bondscoach Danny Blind kan om uiteenlopende redenen niet beschikken over onder anderen Kevin Strootman, Rick Karsdorp, Quincy Promes, Davy Pröpper en aanvoerder Arjen Robben, die pas donderdag aansluit bij de groep.

Door ANP - 9-11-2016, 6:23 (Update 9-11-2016, 6:23)

Voor het eerst in lange tijd beginnen de Belgen als favoriet aan de 'Derby der Lage Landen'. Bondscoach Roberto Martinez beschikt over een sterke selectie met veel spelers die in de top van Europa voetballen. De 'Rode Duivels' staan vierde op de wereldranglijst, zestien plekken hoger dan Oranje. De laatste confrontatie tussen beide landen dateert van vier jaar geleden. Toen verloor het Nederlands elftal bij de rentree van bondscoach Louis van Gaal op de bank in Brussel met 4-2.

Voorafgaand aan de 126e editie van de 'burenruzie' worden de oud-internationals John Heitinga en Joris Mathijsen uitgezwaaid. Wesley Sneijder, bij afwezigheid van Robben weer aanvoerder, staat voor zijn 125e interland.