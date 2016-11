FIFA wil levenslange schorsing Callejas

ZÜRICH - Wereldvoetbalbond FIFA pleit voor een levenslange schorsing van Rafael Callejas. Uit onderzoek van de ethische commissie is gebleken dat de oud-president van Honduras en tevens voormalig voorzitter van de voetbalbond van het Midden-Amerikaanse land zich schuldig heeft gemaakt aan fraude en corruptie. Hij zou zich hebben laten omkopen door sportmarketingbedrijven.

Door ANP - 9-11-2016, 16:41 (Update 9-11-2016, 16:41)

De 72-jarige Callejas bekende in maart van dit jaar voor een rechtbank in Brooklyn (New York) schuld in het omvangrijke omkopingsschandaal bij de FIFA. De oud-politicus, die binnen de FIFA onder meer lid was van de marketing- en televisiecommissie, behoorde tot een groep van meer dan veertig personen en firma's, die in staat van beschuldiging zijn gesteld in een Amerikaans onderzoek naar omkoping en steekpenningen in het internationale voetbal.

Callejas zou onder meer smeergeld hebben aangenomen van het bedrijf Media World, dat daardoor media- en marketingrechten bemachtigde van kwalificatiewedstrijden voor de WK's van 2014, 2018 en 2022.