FC Groningen gelijk tegen SC Cambuur

GRONINGEN - De oefenwedstrijd tussen FC Groningen en SC Cambuur heeft woensdag in de Euroborg geen winnaar opgeleverd. Het duel tussen de nummer vijftien van de eredivisie en de nummer dertien van de Jupiler League eindigde in 2-2. De thuisploeg kwam door treffers van Sander van de Streek en Jergé Hoefdraad eerst op een achterstand van 0-2. Dankzij twee treffers van Danny Hoesen ontsnapte FC Groningen aan een nederlaag.

Door ANP - 9-11-2016, 16:51 (Update 9-11-2016, 16:51)

In het Belgische Westerlo versloeg Sparta de gelijknamige voetbalclub met 1-0. Loris Brogno maakte in de 36e minuut het doelpunt tegen de hekkensluiter van de eerste klasse. In de 69e minuut kreeg Spartaan Rick Ketting de rode kaart. De ploeg uit Rotterdam mocht van de arbitrage echter nog wel doorgaan met elf man. Proefspeler Dennis Kaars was zijn vervanger.