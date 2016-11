Vrouwenteam FC Twente houdt schade beperkt

BARCELONA - Het vrouwenteam van FC Twente heeft woensdagavond in de eerste wedstrijd tegen Barcelona de schade beperkt gehouden. De voetbalploeg van trainer Tommy Stroot verloor in Spanje met 1-0. Gezien het spelbeeld kwam de kampioen van Nederland met die kleine nederlaag goed weg. De return in de achtste finales van de Champions League is volgende week woensdag in De Grolsch Veste in Enschede.

Door ANP - 9-11-2016, 20:29 (Update 9-11-2016, 20:29)

FC Twente, zonder Renate Jansen (enkelblessure), begon nog wel sterk aan de wedstrijd in het Mini Estadi van Barcelona. In de openingsfase ging er met name van Marthe Munsterman en Siri Worm de nodige dreiging uit. Bij de eerste serieuze doelpoging van de thuisploeg was het echter meteen raak. Jennifer Hermoso haalde in de tiende minuut na een technisch hoogstandje doeltreffend uit, 1-0.

Barcelona was na de openingstreffer de betere ploeg, maar verzuimde het grote overwicht in de stand tot uitdrukking te brengen.