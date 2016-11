Wit-Rusland wint in Griekenland

ATHENE - Wit-Rusland, tegenstander van Oranje in de WK-kwalificatie, heeft woensdagavond een oefeninterland in en tegen Griekenland met 1-0 gewonnen. Sergei Politevitsj maakte in de veertiende minuut het doelpunt.

Door ANP - 9-11-2016, 22:13 (Update 9-11-2016, 22:13)

Wit-Rusland staat in groep A van de WK-kwalificatie op de vijfde plek met twee punten uit drie duels. Oranje won vorige maand in Rotterdam met 4-1 van de Wit-Russen.

Frankrijk leidt in de poule met zeven punten, gevolgd door Zweden (ook zeven punten) en Nederland (vier punten).