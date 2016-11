Martinez tevreden met 1-1 tegen Oranje

AMSTERDAM - Bondscoach Roberto Martinez van België was na de oefeninterland woensdagavond tegen Oranje in Amsterdam (1-1) een tevreden man. ,,We hebben persoonlijkheid getoond en hadden voldoende kansen om te winnen. We hebben veel goede dingen gedaan, maar het moet nog beter'', liet de Spanjaard weten. ,,Dat kan ook, want daar hebben we de kwaliteiten voor.''

Door ANP - 9-11-2016, 23:56 (Update 9-11-2016, 23:56)

Martinez liet tegen Oranje drie spelers debuteren. Dat waren Christian Kabasele, Thomas Foket en Youri Tielemans. ,,Ik ben blij met wat vers bloed in de ploeg. Ik ben ook goed te spreken over de manier waarop ze hebben gespeeld'', zei Martinez.

België speelt zondag in de WK-kwalificatie de thuiswedstrijd tegen Estland. De vraag is nog of verdediger Vincent Kompany dan wel van de partij kan zijn. De routinier van Manchester City haakte woensdag in de warming-up uit voorzorg af. ,,Ik denk dat hij zich niet goed voelde'', legde Martinez uit. ,,We wilden geen risico's nemen. We moeten nu de onderzoeken afwachten, maar ik weet nu nog niet of hij Estland haalt.''