Lemar vervangt Coman bij Frankrijk

PARIJS - De Franse bondscoach Didier Deschamps kan vrijdag in het WK-kwalificatieduel met Zweden niet beschikken over Kingsley Coman. De aanvaller van Bayern München heeft zich moeten afmelden met blessures aan de linkerenkel en -knie, meldt de Franse voetbalbond donderdag. Deschamps wees Thomas Lemar van AS Monaco als vervanger aan. De op Guadeloupe geboren linksbuiten annex middenvelder speelde nog geen interland voor de Franse nationale ploeg.

Door ANP - 10-11-2016, 11:03 (Update 10-11-2016, 11:03)

Frankrijk speelt vrijdag in het Stade de France tegen Zweden. Beide landen leiden in groep A met zeven punten uit drie duels. Nederland, dat zondag een uitwedstrijd speelt tegen Luxemburg, volgt met vier punten.