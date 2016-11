Karsdorp en Jones trainen weer

ANP Karsdorp en Jones trainen weer

ROTTERDAM - Rick Karsdorp en Brad Jones zijn donderdag teruggekeerd op het trainingsveld van Feyenoord. Ze werkten individuele trainingen af en richten zich op de hervatting van de competitie volgende week.

Door ANP - 10-11-2016, 12:50 (Update 10-11-2016, 12:50)

Rechtsback Karsdorp hield aan het met 1-0 verloren duel van zondag bij Go Ahead Eagles liesklachten over. Hij meldde zich af voor de interlands van Oranje tegen België en Luxemburg. Doelman Jones raakte vorige week in de wedstrijd tegen Zorja Loegansk in de Europa League geblesseerd aan zijn bovenbeen en kon daardoor tegen Go Ahead niet spelen.

Karim El Ahmadi ontbrak donderdag nog op het trainingsveld. De middenvelder bleef binnen en werkte daar verder aan het herstel van zijn voetblessure. Feyenoord hervat de competitie zondag 20 november met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.