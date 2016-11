Rooney terug als aanvoerder bij Engeland

LONDEN - Aanvaller Wayne Rooney keert vrijdag terug als aanvoerder van de Engelse nationale voetbalploeg in het WK-kwalificatieduel met Schotland. Rooney had in de vorige kwalificatiewedstrijd in en tegen Slovenië (0-0) geen basisplaats in het elftal van Gareth Southgate. De interim-bondscoach liet donderdag weten dat de ervaring van de speler van Manchester United van pas komt in zijn jonge ploeg. Bij zijn club is Rooney onder José Mourinho allerminst zeker van een basisplaats.

Door ANP - 10-11-2016, 13:15 (Update 10-11-2016, 13:15)

,,Ja, hij is mijn aanvoerder'', vertelde Southgate. ,,Rooney is scherper dan een aantal weken gelden. Ik heb nooit getwijfeld hem te selecteren. Ik denk dat hij een speler is die tijd nodig heeft om in zijn ritme te komen.''

Southgate heeft met het duel van vrijdag tegen Schotland en de oefeninterland vier dagen later tegen Spanje nog twee duels om de Engelse voetbalbond FA te overtuigen dat hij de juiste man is om de weggestuurde Sam Allardyce op te volgen. ,,Wat er met mij gebeurt, is niet belangrijk. We moeten dit duel gewoon winnen. Daar focus ik me op.''