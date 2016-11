Ter Stegen vervangt Neuer bij Duitsland

RIMINI - Marc-André ter Stegen verdedigt vrijdag het doel van de Duitse nationale voetbalploeg in de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen San Marino. Bondscoach Joachim Löw bevestigde donderdag zoals verwacht de basisplaats van de doelman van FC Barcelona, die de zieke Manuel Neuer vervangt. In het basiselftal tegen het ministaatje is verder plaats voor middenvelder Ilkay Gündogan en aanvaller Mario Gomez. Löw gaf nog niet zijn volledige opstelling prijs omdat hij enkele posities pas na de laatste training zal invullen.

Door ANP - 10-11-2016, 14:03 (Update 10-11-2016, 14:03)

De nieuwelingen Yannick Gerhardt, Benjamin Henrichs en Serge Gnabry en Schalke-speler Leon Goretzka - die in 2014 tot één interland kwam - beloofde Löw speeltijd, hetzij tegen San Marino hetzij vier dagen later in de oefeninterland tegen Italië. Bij die laatste wedstrijd ontbreekt in ieder geval Sami Khedira, die rust krijgt. In Milaan is Bernd Leno (Bayer Leverkusen) de doelman.