Ajax verslaat Achilles met Krul in het doel

AMSTERDAM - Ajax heeft donderdag een oefenwedstrijd tegen eerstedivisionist Achilles'29 met 2-0 gewonnen. Bij het duel op sportpark De Toekomst, dat achter gesloten deuren plaatsvond, stond Tim Krul voor het eerst sinds zijn komst in augustus onder de lat bij de Amsterdammers. De keeper wordt dit seizoen gehuurd van Newcastle United, maar kwam wegens een knieblessure nog niet in actie. Krul deed laatst al wel mee in een oefenduel van Jong Ajax.

Door ANP - 10-11-2016, 14:59 (Update 10-11-2016, 14:59)

Beide doelpunten van Ajax kwamen op naam van de Colombiaanse aanvaller Mateo Cassierra. Bij Ajax ontbraken veel spelers vanwege interlandverplichtingen. Riechedly Bazoer, Kenny Tete en Jairo Riedewald, die dit seizoen hun basisplek kwijtraakten, deden donderdag vanaf het begin mee.