Cruijff krijgt medaille van stad Barcelona

ANP Cruijff krijgt medaille van stad Barcelona

BARCELONA - Burgemeester Ada Colau van Barcelona heeft Johan Cruijff postuum gelauwerd. Danny en Jordi, de vrouw en zoon van de overleden voetbalicoon, namen donderdag een gouden medaille voor alle sportieve verdiensten van de beroemde nummer veertien voor de Catalaanse stad in ontvangst.

Door ANP - 10-11-2016, 21:47 (Update 10-11-2016, 21:47)

,,Johan heeft zo veel voor onze stad en het voetbal hier betekend", vertelde de vrouwelijke burgemeester. ,,Hij was een groot ambassadeur van Barcelona. Daar zijn we trots op en hem nog steeds heel dankbaar voor. Hij was een grote vriend van onze stad.''

Bij de bijeenkomst waren ook veel kopstukken van FC Barcelona aanwezig. Cruijff overleed op 24 maart van dit jaar op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker.