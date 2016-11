Brazilië verslaat aartsrivaal Argentinië ruim

ANP Brazilië verslaat aartsrivaal Argentinië ruim

BELO HORIZONTE - Brazilië heeft donderdag in Belo Horizonte aartsrivaal Argentinië met 3-0 verslagen in het kwalificatieduel voor het WK van 2018 in Rusland. De goals werden gemaakt door Philippe Coutinho, Neymar en Paulinho.

Door ANP - 11-11-2016, 4:21 (Update 11-11-2016, 4:21)

Argentinië moet zich door het verlies zorgen gaan maken om plaatsing voor het WK. Het Zuid-Amerikaanse land staat nu zesde in de groep. Enkel de eerste vier plaatsen geven rechtstreeks toegang tot het hoofdtoernooi. Het team dat vijfde eindigt moet play-offs spelen om plaatsing af te dwingen.

Brazilië staat momenteel eerste in de groep met 24 punten uit elf duels. Argentinië heeft 16 punten.