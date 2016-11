FIFA wil levenslange straf voor Hawit

ZÜRICH - De ethische commissie van wereldvoetbalbond FIFA wil dat de oud-voorzitter van de Hondurese voetbalbond levenslang geschorst wordt. Alfredo Hawit zou steekpenningen hebben aangenomen van sportmarketingbedrijven, zei de commissie vrijdag.

Door ANP - 11-11-2016

Hawit, een voormalig vicepresident van de FIFA en algemeen secretaris van de voetbalbond in Honduras, werd in april voor een rechtbank in New York schuldig bevonden aan omkoperij. De ethische commissie vindt daarop dat Hawit voor het leven geschorst moet worden en zijn gezicht niet meer in de voetballerij mag laten zien.

De Hondurees is niet de enige die in verband wordt gebracht met corruptiepraktijken binnen de FIFA. Deze week werd bekend dat ook Rafael Esquivel, oud-voorzitter van de voetbalbond van Venezuela, en Rafael Callejas, oud-president van Honduras, zich schuldig hebben gemaakt aan fraude en corruptie.