Lewandowski neer na ontploffen vuurwerk

BOEKAREST - De voetbalwedstrijd tussen Roemenië en Polen in de WK-kwalificatie is vrijdag ontsierd door vuurwerk. Robert Lewandoswki ging in de tweede helft neer, toen vlak bij hem een van de op het veld gegooide stukken vuurwerk ontplofte. De Poolse aanvaller moest even naar de kant, maar kon daarna toch verder.

Door ANP - 11-11-2016, 22:21 (Update 11-11-2016, 22:21)

Ook in de eerste helft gooiden Roemeense fans vuurwerk op het veld.