Duitsland scoort acht keer in San Marino

SERRAVALLE - Met speels gemak heeft Duitsland vrijdag ook de vierde wedstrijd in de WK-kwalificatie gewonnen. Het elftal van bondscoach Joachim Löw klopte San Marino in Serravalle (8-0).

Door ANP - 11-11-2016, 22:51 (Update 11-11-2016, 22:51)

Serge Gnabry vrolijkte zijn debuut in de nationale ploeg op met drie treffers. Jonas Hector (2), Sami Khedira en Kevin Volland troffen eveneens doel tegen de voetbaldreumes. De ongelukkige Mattia Stefanelli passeerde zijn eigen doelman.

In dezelfde poule versloeg Noord-Ierland voor eigen publiek Azerbeidzjan (4-0). Beide landen hebben al vijf punten minder dan Duitsland. Kyle Lafferty, Gareth McAuley, Conor McLaughlin en Chris Brunt scoorden voor Noord-Ierland.

Tsjechië boekte tegen Noorwegen de eerste zege (2-1) in de WK-kwalificatie. Michael Krmencik en Jaromir Zmrhal maakten het verschil voor de winnende ploeg die nu vierde staat in de groep. Scheidsrechter Bas Nijhuis trok twee gele kaarten, keurig verdeeld over beide teams.