ANP Dolberg debuteert voor Denemarken

KOPENHAGEN - Kasper Dolberg heeft vrijdag zijn debuut gemaakt als international. De negentienjarige aanvaller van Ajax kwam in de WK-kwalificatiewedstrijd van Denemarken tegen Kazachstan in de 82e minuut in het veld voor Andreas Cornelius.

Door ANP - 11-11-2016, 22:51 (Update 11-11-2016, 22:51)

Denemarken leidde op dat moment al met 3-1. Uiteindelijk werd het 4-1.

Dolberg brak dit seizoen onder leiding van trainer Peter Bosz door bij Ajax. Hij maakte belangrijke doelpunten, zoals in de uitwedstrijd tegen Feyenoord en in de Europa League tegen Standard Luik en Celta de Vigo. Bondscoach Åge Hareide haalde Dolberg direct bij zijn selectie en beloofde de jonge aanvaller speelminuten.

Feyenoorder Nicolai Jörgensen had een basisplaats bij Denemarken. De aanvaller scoorde niet. Christian Eriksen, die in Nederland bij Ajax voetbalde, nam twee Deense treffers voor zijn rekening (waarvan één strafschop).