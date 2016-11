Mexico wint in Ohio, Guardado valt uit

COLUMBUS - Mexico is uitstekend begonnen aan de eindfase van de WK-kwalificatie van de Concacaf (Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Caraïben). De ploeg van bondscoach Juan Carlos Osorio won in Ohio de eerste groepswedstrijd tegen de Verenigde Staten met 2-1. Aanvoerder Rafael Márquez maakte in de voorlaatste minuut het winnende doelpunt voor de bezoekers in Columbus.

Voor PSV-middenvelder Andrés Guardado was het duel al na amper een half uur voorbij. Hij moest zich in de 28e minuut laten vervangen door Carlos Salcedo, die in de extra tijd nog het veld moest verlaten na zijn tweede gele kaart. Wat Guardado precies mankeert, is nog niet bekend. Clubgenoot Héctor Moreno speelde in de Mexicaanse defensie de gehele wedstrijd.

Voor Mexico was het de eerste overwinning na vier nederlagen op rij op Amerikaanse bodem. De ploeg van Osorio treedt komende week in en tegen Panama aan voor het tweede groepsduel. De Amerikaanse ploeg van bondscoach Jürgen Klinsmann speelt uit tegen Costa Rica.