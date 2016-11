Poyet ontslagen bij Real Betis

SEVILLA - Het bestuur van Real Betis heeft trainer Gustavo Poyet ontslagen. De oud-international van Uruguay was amper vier maanden werkzaam bij de Spaanse club. Hij moet vertrekken wegens de teleurstellende resultaten en de vijandige houding van de harde kern ten opzichte van hem. Real Betis staat na elf duels op de veertiende plaats met elf punten, twee punten boven de degradatiestreep.

12-11-2016

De clubleiding stelde zaterdag meteen de opvolger van Poyet aan. Het is de Spanjaard Victor Sanchez del Amo, oud-coach van Deportivo La Coruña. Hij ging in juni nog aan de slag als trainer van het Griekse Olympiakos, maar werd twee maanden later al ontslagen na de uitschakeling in de derde voorronde van de Champions League.