ANP Dembélé valt af bij Rode Duivels

TUBEKE - Mousa Dembélé is definitief afgehaakt bij het Belgisch nationale elftal voor de kwalificatiewedstrijd van zondag tegen Estland. Dat heeft bondscoach Roberto Martinez van de Belgen zaterdag bekendgemaakt tijdens de persconferentie in Tubeke. De Spanjaard kan verder over een fitte selectie beschikken. Eerder waren Vincent Kompany en Marouane Fellaini al afgevallen bij de Rode Duivels.

Door ANP - 12-11-2016, 15:49 (Update 12-11-2016, 15:49)

Bij de middenvelder van Tottenham, die ook niet in actie kwam in de vriendschappelijke interland met Nederland (1-1), waren een dag eerder al twijfels of hij inzetbaar zou zijn. ,,Mousa sukkelt met spierstijfheid en we laten hem terugkeren naar zijn club. Hij is zeker niet ernstig geblesseerd, maar honderd procent fit is hij niet'', vertelde Martinez zaterdag. België gaat samen met Griekenland met drie zeges aan de leiding in groep H.