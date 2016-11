Oranje compleet op 'akker' in Luxemburg

LUXEMBURG - Met een volledige groep van 23 spelers heeft het Nederlands elftal zaterdag de laatste training voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg afgewerkt. Aanvoerder Arjen Robben, terug na een jaar afwezigheid, stapte als laatste de grasmat van het Stade Josy Barthel op en ging er na zo'n drie kwartier ook als eerste weer van af. Het veld verkeert in slechte staat, veroorzaakt door een rugbywedstrijd enkele dagen eerder.

Door ANP - 12-11-2016, 19:07 (Update 12-11-2016, 20:00)

,,Daarom zijn we altijd een dag eerder al op de wedstrijdlocatie. Dat is niet voor de gezelligheid, maar om te wennen aan alle omstandigheden'', zei bondscoach Danny Blind. ,,We kunnen wel van alles vinden van het veld en het vergelijken met wat wij gewend zijn, maar dit is het gewoon. We moeten ons daarop instellen. Natuurlijk heb ik liever een perfecte mat waarop het balletje lekker rolt, maar we mogen het niet als excuus gebruiken als dat niet zo is.''

Tientallen supporters van het Nederlands elftal waren naar het stadion gekomen om de laatste training van Oranje te volgen. Liefst 1200 Oranjefans hebben een kaartje gekocht voor de wedstrijd van zondag in het complex, dat vernoemd is naar de Luxemburgse atleet die in 1952 bij de Olympische Spelen van Helsinki goud veroverde op de 1500 meter. Het stadion in de Luxemburgse hoofdstad biedt plaats aan 8234 toeschouwers en zit zondag helemaal vol.