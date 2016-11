Oranje op de aanval in Luxemburg

LUXEMBURG - Het Nederlands elftal kiest zondag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg de aanval. Met Arjen Robben eindelijk weer in de ploeg wil Oranje domineren tegen de nummer 130 van de wereldranglijst. ,,Luxemburg zal het spel wel aan ons laten, daar heb ik mijn formatie al op aangepast'', zei bondscoach Danny Blind zaterdag in een tentje, iets buiten het Stade Josy Barthel. ,,We spelen 4-3-3 en ook de middenvelders zijn aanvallend ingesteld.''

Door ANP - 12-11-2016, 19:11 (Update 12-11-2016, 19:54)

Blind wilde zijn opstelling niet verklappen, al heeft hij de spelers wel al ingelicht. Het lijkt erop dat Bart Ramselaar op het middenveld de plek overneemt van Stijn Schaars, die woensdag in de oefeninterland tegen België (1-1) geblesseerd uitviel. Bas Dost vervangt Vincent Janssen (hersenschudding) in de spits en Robben komt in de ploeg voor Jeremain Lens.

Rechts achterin moet Joël Veltman vermoedelijk plaatsmaken voor Joshua Brenet, die meer aanvallend is ingesteld. Voor Brenet en Ramselaar zou dat na hun debuut tegen België betekenen dat ze tegen Luxemburg voor het eerst in de basis staan.

Bij winst klimt Oranje naar de tweede plek in groep A, met net als Zweden drie punten minder dan koploper Frankrijk. De torenhoge favoriet in de poule boekte vrijdag een benauwde zege op Zweden (2-1). ,,Van mij had het ook in een gelijkspel mogen eindigen, dan hadden we ook zicht gehouden op de eerste plaats. Nu is dat wat minder het geval. Om in de race te blijven voor het WK in Rusland, hebben we zondag drie punten nodig. Daar is iedereen zich heel bewust van.''