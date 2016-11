Van Dijk: Robben boezemt angst in

ANP Van Dijk: Robben boezemt angst in

LUXEMBURG - De langverwachte rentree van Arjen Robben geeft het Nederlands elftal volgens Virgil van Dijk niet alleen een sportieve impuls, maar ook mentaal. ,,Arjen is een speler van wereldniveau. Als hij erbij is, weet je dat hij de wedstrijd met één actie of moment kan beslissen'', zei Van Dijk een dag voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg. ,,Bovendien boezemt hij de tegenstander ook angst in, daarvan ben ik overtuigd.''

Door ANP - 12-11-2016, 19:47 (Update 12-11-2016, 19:47)

Robben sloot woensdag kort voor de oefeninterland tegen België (1-1) aan bij de selectie van bondscoach Danny Blind. Exact een jaar na zijn laatste interland viert de aanvoerder van Oranje eindelijk zijn rentree. ,,Ook als persoon is Arjen heel belangrijk in de groep'', aldus Van Dijk. ,,Niet alleen omdat hij onze aanvoerder is, maar hij beschikt ook over heel veel ervaring. Met al die jonge spelers in het team is dat waardevol.''

Blind wil van de terugkeer van Robben geen al te groot thema maken. ,,We moeten het met elkaar doen. Maar natuurlijk, Arjen is een topspeler die we er heel graag bij hebben.''