Kroatië behoudt leiding na winst op IJsland

ZAGREB - Kroatië is goed op weg zich te plaatsen voor het WK voetbal van 2018 in Rusland. In een leeg stadion in Zagreb, wegens een straf na discriminerende spreekkoren van de fans, versloegen de Kroaten IJsland met 2-0. Beide doelpunten - de eerste na een kwartier, de tweede in blessuretijd - werden gemaakt door Marcelo Brozovic. De Kroaat Ivan Perisic incasseerde in de slotminuut met een volslagen overbodige overtreding nog rood.

Door ANP - 12-11-2016, 20:02 (Update 12-11-2016, 20:02)

In dezelfde groep I won Turkije met 2-0 van Kosovo. Burak Yilmaz opende in de 51e minuut de score. Volkan Sen maakte vier minuten later de 2-0. FC Twente-aanvaller Enes Ünal en Feyenoorder Bilal Basaçikoglu moesten genoegen nemen met een plaats op de tribune.

Kroatië heeft tien punten uit vier duels, IJsland, dat de eerste nederlaag leed, blijft op zeven. Turkije kwam op vijf punten. Oekraïne, dat er al vijf heeft, speelt later op de avond tegen Finland.