ANP Ierland pakt de punten in Wenen

WENEN - Ierland heeft in de WK-kwalificatie een belangrijke overwinning geboekt op Oostenrijk. In een uitverkocht Ernst Happel Stadion in Wenen gingen de Ieren er zaterdag met de drie punten vandoor: 0-1. James McLean maakte kort na rust de enige treffer waardoor de Ieren op tien punten kwamen uit vier duels. Oostenrijk heeft er pas vier.

Door ANP - 12-11-2016, 20:04 (Update 12-11-2016, 20:04)

Georgië en Moldavië blijven de onderste ploegen in groep D na het onderlinge gelijkspel: 1-1. Valeri Qazaishvili, door Vitesse verhuurd aan Legia Warschau, had Georgië na ruim een kwartier op voorsprong gezet. Na de pauze maakte Alexandru Gatcan gelijk.