ANP Nigeria verpest debuut Leekens bij Algerije

UYO - Nigeria heeft een forse stap gezet richting kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal van 2018 in Rusland. De Nigerianen wonnen in de Afrikaanse kwalificatiegroep B het duel met Algerije in Uyo met 3-1. Nigeria heeft zo als enige de volle winst na twee wedstrijden. De andere drie landen in de groep hebben nog niet weten te winnen.

Door ANP - 12-11-2016, 20:05 (Update 12-11-2016, 20:05)

Het duel in Nigeria betekende het debuut voor de Belg Georges Leekens als bondscoach van Algerije. Leekens werd in oktober bij Lokeren ontslagen en meldde een dag later al dat hij aan de slag ging bij Algerije. Zijn debuut zal hij snel willen vergeten. Al in de eerste helft leidde Nigeria comfortabel door treffers van Chelsea-spelers Victor Moses en John Obi Mikel. Nabil Bentaleb van Schalke 04 maakte in de tweede helft de aansluitingstreffer, maar Moses bepaalde in blessuretijd de eindstand op 3-1.

In dezelfde groep deelden Kameroen en Zambia de punten (1-1).