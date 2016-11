Ruime zeges Spanje en Italië

GRANADA - Spanje en Italië zijn ook na vier duels nog ongeslagen in de WK-kwalificatiereeks. De Spanjaarden wonnen zaterdag in Granada met 4-0 van Macedonië. Italië pakte de winst met dezelfde cijfers in en tegen Liechtenstein.

Spanje kwam voor de rust op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Darko Velkovski, die even ervoor de kans om de gasten op voorsprong te brengen had gemist. Na de pauze breidden Vitolo, Nacho Monreal en Aritz Aduriz de marge uit.

Italië leidde bij rust al met 4-0 door doelpunten van Andrea Belotti (2), Ciro Immobile en Antonio Candreva. Daarna geloofden de Italianen het wel.

Spanje en Italië hebben beide tien punten uit vier duels. Israël, dat zaterdag bij EK-deelnemer Albanië met 3-0 won, volgt met negen punten. Albanië speelde vanaf de 55e minuut nog maar met negen man. Berat Djimsiti was al in de 17e minuut uit het veld gestuurd, Etrit Berisha volgde tien minuten na rust. Eran Zahavi, Dan Einbinder en Eliran Atar maakten de Israëlische doelpunten.