Voetblessure zet Griezmann aan de kant

PARIJS - Antoine Griezmann zal tijdens de vriendschappelijke interland tegen Ivoorkust niet in actie komen. De Franse aanvaller moet het duel dinsdag missen vanwege een voetblessure, liet de Franse voetbalbond zondag weten. Griezmann liep de kwetsuur vrijdag op in de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden (2-1). Het is niet bekend hoelang de Fransman nodig heeft voor zijn herstel.

Door ANP - 13-11-2016, 14:26 (Update 13-11-2016, 14:26)

Griezmann is teruggekeerd naar zijn club Atlético Madrid om daar te herstellen. Vooralsnog is er geen speler opgeroepen om hem in het Franse Lens te vervangen.